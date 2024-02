Cortei studenti, Renzi: Mattarella magistrale, Governo si dia calmata

Saturnia, 24 feb. (askanews) – “Le dichiarazioni del Presidente della Repubblica mi portano a fare due riflessioni, la prima è che questo governo si deve dare una regolata. Questo governo si deve dare una regolata. La seconda cosa è che penso oggi sia chiaro perché nel 2015 prima e nel 2022 poi, abbiamo fatto quella battaglia per la Presidenza della repubblica e per il Quirinale, il presidente della Repubblica ha rappresentato il buon senso e il rispetto delle istituzioni come è suo dovere fare e come sa fare in maniera magistrale”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi a margine del Forum in masseria a Saturnia in merito alle parole del presidente della Repubblica sui fatti di Pisa.