Cortellesi: remake del mio film di Lady Gaga? Non so niente...

Roma, 13 mag. (askanews) – Paola Cortellesi ospite di Fabio Fazio sul Nove ha affermato di non sapere se Lady Gaga voglia fare un remake del suo pluripremiato film “C’è ancora domani”: “Ad oggi non mi ha chiamato. Io speravo tantissimo. Io spero di svegliarmi un giorno e di sentire ‘Hi Paola, I’m Gaga’, non dirà “I’m Lady Gaga, dirà Gaga’”, ha scherzato l’attrice e regista. Poi ha sottolineato: “Al momento questa cosa l’ho letta sui giornali, non ne so niente. Se mi chiama torno da te Fabio e ti racconto tutta la telefonata para para”.