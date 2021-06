Corteo di Blinken arriva in Vaticano per l’incontro con il Papa

Roma, 28 giu. (askanews) – Antony Blinken, il Segretario di Stato di Joe Biden, incontra papa Francesco. Prima il “ministro degli Esteri” degli Stati Uniti, giunto in Vaticano poco prima delle otto, ha fatto una breve visita culturale e

incontrato il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin e il

suo omologo della Santa Sede, l’arcivescovo Paul Richard

Gallagher.

Giunto domenica a Roma, in giornata Blinken co-presiederà insieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio la riunione Ministeriale plenaria della coalizione anti-Daesh.

Alle 16.30 incontrerà il presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi. Martedì, infine, parteciperà a Matera al G20 Esteri a presidenza italiana.

(fonte twitter Us in Holy See)