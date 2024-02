Corteo di quattro trattori per Roma, passano al Colosseo

Roma, 9 feb. (askanews) – Dopo giorni di proteste in tutto il Paese e un presidio fisso a Roma sulla Nomentana, gli agricoltori sono arrivati nel centro di Roma con quattro trattori appartenenti al gruppo “Riscatto agricolo”.

Una “manifestazione simbolica” che è passata anche davanti al Colosseo. Il piccolo corteo ha attraversato viale di Castro Pretorio, piazza Indipendenza, piazza della Repubblica, via Cavour, via Napoleone III, piazza Vittorio, viale

Manzoni, via Merulana, via Labicana, via Celio Vibenna, via dei

Cerchi, Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa.