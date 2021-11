Corteo no Green pass a Milano: manifestante bloccato dalla polizia chiede aiuto ai carabinieri

Milano, manifestante no Green pass denuncia la polizia ai carabinieri perché impossibilitato nel proseguire con il corteo.

Nonostante le nuove norme, ieri Milano si è vista protagonista di diversi cortei no Green pass, e in uno di questi un manifestante ha chiamato il 112 per lamentarsi dei blocchi imposti.

Manifestante no Green pass: i cortei di Milano

Nonostante i divieti di manifestare ed occupare le piazze ed i centri storici, oltre duemila persone si sono riversate a Milano in zona Arco della Pace per protestare contro il Certificato verde; tra i presenti c’era anche il leader no-vax statunitense Robert Kennedy Jr., nipote dell’ex presidente USA John F.

Kennedy.

I protagonisti della protesta hanno anche cercato di entrare in piazza Duomo, ma sono stati bloccati dalla polizia che aveva sbarrato la strada con delle camionette.

Manifestante no Green pass chiama i carabinieri per lamentarsi della polizia

Come anticipato, i manifestanti hanno cercato di arrivare fino a piazza Duomo e per farlo hanno intrapreso degli scontri con le Forze dell’Ordine: in totale sono state identificate un centinaio di persone, di cui alcune denunciate e tre arrestate.

Tra la folle figura anche un uomo che si è reso protagonista di una scenza bizzarra: un detrattore del Green pass è stato bloccato – insieme a tutti gli altri manifestanti – dai poliziotti durante le proteste che si sono svolte a Milano. L’uomo si trovava tra piazza Fontana e il Duomo, ed ha quindi deciso di chiamare i carabinieri e denunciare gli agenti la presunta lesione ai propri diritti di libertà: «Voglio fare una denuncia.

I signori non ci fanno camminare».

Manifestante no Green pass denuncia la polizia: i precedenti

La scena che si è verificata nel pomeriggio di ieri, sabato 13 novembre, non è però nuova: infatti, la scorsa settimana un altro manifestante aveva chiamato il 112 per denunciare la polizia: anche in quell’occasione, le Forze dell’Ordine stavano limitando la mobilità del corteo, in virtù delle nuove normative sulle manifestazioni.

A quel punto una donna aveva chiesto a tutti i partecipanti di telefonare alle altre autorità competenti «per denunciare il fatto che queste persone non ci fanno uscire da questo posto».