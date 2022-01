Corteo No-Vax a Monaco di Baviera sfida il divieto di manifestare

Monaco di Baviera, 30 dic. (askanews) – Il movimento anti vaccini torna a protestare in Germania. Circa 5.000 No-Vax hanno sfilato per le strade di Monaco di Baviera a piccoli gruppi sfidando il divieto di manifestare imposto dal governo tedesco. Il corteo, benchè sfilacciato, ha sfialato per le strade del centro cittadino sotto lo sguardo vigile di circa 1000 agenti di polizia in tenuta anti sommossa. Massima allerta per i timori di infiltrazioni di gruppi di estrema destra tra i No-Vax.