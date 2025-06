Corteo per Gaza, Piccolotti(Avs): qui per stop genocidio in Palestina

Roma, 7 giu. (askanews) – “Siamo qui per chiedere la fine del genocidio in Palestina, la fine dello sterminio in cui anche la fame è usata come arma. Per noi il centro della richiesta politica è due popoli e due Stati che convivano in pace e nel rispetto del diritto internazionale, Netanyahu ha violato tutte le norme, ha compiuto tanti crimini di guerra, è necessario che la comunità internazionale lo fermi”.

Così Elisabetta Piccolotti (Avs) in piazza a Roma alla manifestazione per Gaza.