Corteo pro-migranti ad Atene, bruciata la bandiera dell'Unione europea

Roma, 16 giu. (askanews) – Manifestazione a favore dei migranti per le strade di Atene, in Grecia, dopo il drammatico naufragio di un peschereccio nel Mar Ionio, in cui si temono centinaia di morti. Continuano le ricerche dei dispersi, 104 persone sono state tratte in salvo, 79 i corpi recuperati senza vita ma a bordo secondo i superstiti erano in oltre 700. Il corteo ha sfilato davanti al Parlamento greco, poi arrivando di fronte agli uffici dell’Unione europea in centro città, i manifestanti hanno bruciato una bandiera dell’Ue.

