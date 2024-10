Corteo pro-Palestina degli studenti di Science Po: "Noi indipendenti"

Parigi, 8 ott. (askanews) – Studenti e studentesse di Science Po, rinomato Istituto di studi politici di Parigi, hanno partecipato a un breve corteo vicino alla sede con in testa una bandiera palestinese per esprimere il loro sostegno alla causa della Palestina. “Le nostre azioni militanti sono indipendenti da qualsiasi partito politico”, ha sottolineato una studentessa.

“Come potete vedere, oggi c’erano centinaia di studenti di Sciences Po che marciavano per questa veglia. Era molto importante per la comunità studentesca di Sciences Po mostrare il proprio sostegno alla causa palestinese e mostrare proprio di essere stupefatti di fronte a ciò che sta accadendo. Da un anno le nostre istituzioni, il nostro governo, non hanno fatto nulla in merito”, ha spiegato una giovane sotto condizione di anonimato.

“Le nostre azioni militanti e le nostre azioni per commemorare i palestinesi sono totalmente indipendenti da qualsiasi partito politico. Non seguiamo le loro direttive e lo facciamo perché è la cosa giusta da fare. So che tutti i miei amici, che hanno 20, 30 anni, non rimpiangeranno mai di aver denunciato un genocidio. Quindi magari in TV, ci faranno passare per non so cosa, ma non importa, anzi, perché sappiamo che la nostra causa è degna, la nostra causa è giusta, e non c’è niente al mondo che possa impedirci di mostrare il nostro sostegno al popolo palestinese, per la liberazione della Palestina”, ha aggiunto.