Corteo pro-palestinese per le stradine di Capri: "Stop guerra a Gaza"

Capri (Na), 27 mag. (askanews) -Decine di persone con bandiere arcobaleno e bandiere palestinesi hanno manifestato per le strade più famose di Capri per dire stop alla guerra, mostrando cartelli e striscioni con scritto

“Non è guerra, è sterminio: fermate il genocidio in Palestina” e “Ogni bomba su Gaza è una ferita all’umanità”.

Un corteo pacifico, ordinato e silenzioso, partito da Tragara, ha attraversato l’isola, passando per la mondana via Camerelle, per via Krupp, fino all’arrivo in Piazzetta, tra gli applausi.