Cortina d'Ampezzo: allerta frane e maltempo in arrivo

La bellezza mozzafiato delle Dolomiti nasconde, però, insidie che possono manifestarsi in un batter d’occhio. Nella notte tra sabato e domenica, una nuova frana ha colpito Cortina d’Ampezzo, generando panico e disagi tra residenti e turisti. Non crederai mai a quanto sta accadendo in queste zone montane, dove la natura sembra avere perso il controllo.

Ma andiamo con ordine!

Il fenomeno naturale che terrorizza Cortina

Proprio nella notte scorsa, una colata di detriti si è staccata dalla Croda Marcora, la stessa montagna che da settimane è al centro dell’attenzione per continui smottamenti. Questo ultimo evento ha invaso la statale 51 di Alemagna, tra San Vito di Cadore e Cortina, costringendo le autorità a chiudere la strada al traffico. La situazione è diventata critica, e la paura di ulteriori frane è palpabile. Ma cosa sta succedendo esattamente?

Il maltempo ha colpito tutta Italia, e purtroppo Cortina non è stata risparmiata. Un forte temporale ha innescato questa nuova colata, un fenomeno che purtroppo si ripete con preoccupante frequenza. Negli ultimi mesi, sono state ben tre le frane che hanno interessato questa zona, creando disagi e danni ingenti alle infrastrutture. Chi non ha mai sentito parlare di frane in montagna? È un tema che ci tocca da vicino, specialmente quando si tratta di luoghi così amati e visitati.

Le frane che hanno messo in ginocchio la viabilità

Ripercorriamo un attimo gli ultimi eventi meteorologici estremi che hanno colpito la regione. Il 14 giugno, una frana ha sollevato un’enorme nuvola di polvere, mentre il 16 giugno un’altra colata detritica si è staccata dall’Antelao, invadendo la stessa statale 51. La situazione è stata tenuta sotto controllo grazie all’attenta sorveglianza delle autorità, ma gli eventi di questi giorni hanno dimostrato quanto sia fragile l’equilibrio in queste aree montane. Ma quali sono le conseguenze dirette per chi vive e lavora qui?

Un danno significativo ha riguardato anche un escavatore, danneggiato dalla frana, che era stato lasciato in zona per eventuali emergenze. Gli operatori hanno dovuto lavorare in fretta per mettere in sicurezza il mezzo e prevenire ulteriori complicazioni. Un vero e proprio colpo al cuore per chi dipende da queste attrezzature per garantire la sicurezza e la viabilità della zona. Ma cosa si può fare di fronte a una natura così potente?

Che tempo farà nei prossimi giorni?

Secondo le previsioni, dopo giorni di maltempo, il sole tornerà a splendere su Cortina, ma non senza portare con sé alcune conseguenze. La perturbazione che ha colpito la regione ha portato a un aumento del rischio di temporali intensi, causati dall’incontro tra masse d’aria calda e fredda. Il meteorologo Mattia Gussoni avverte che i temporali potrebbero persistere a lungo in alcune aree, creando non poche preoccupazioni. Ma cosa significa questo per la popolazione locale?

Tuttavia, c’è un lato positivo: le temperature sono destinate a salire, portando un clima estivo che, sebbene benvenuto, potrebbe alimentare il rischio di nuove frane. Le pianure del Nord e le regioni tirreniche potrebbero vedere valori termici superare i 34°C, creando una situazione di caldo torrido. Chi potrà resistere a questo clima così estremo?

In sintesi, Cortina d’Ampezzo è sotto la lente d’ingrandimento dei fenomeni naturali. La sua bellezza è innegabile, ma la sua vulnerabilità ci richiama a rispettare e proteggere l’ambiente che ci circonda. Non possiamo fare a meno di chiederci: quanto tempo ancora passerà prima che la natura decida di tornare a mostrarsi nel suo aspetto più pacifico?