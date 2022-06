Cos’è il corsivo, il linguaggio dei giovani: la tiktoker Elisa Esposito dà lezioni

La famosa tiktoker italiana, Elisa Esposito, ha iniziato sui suoi profili social le sue personalissime lezioni di "corsivo": il nuovo linguaggio giovanile

Il “corsivo” è il nuovo linguaggio diffuso sui social network, che va molto di moda fra i giovanissimi. La famosa influencer italiana, Elisa Esposito, che ama farsi chiamare “La prof” ha recentemente iniziato su TikTok delle vere e proprie lezioni, ma scoppia la polemica con Chaimaa Cherbal.

TikTok, il “corsivo” e le lezioni social di Elisa Esposito

Che cos’è il corsivo? No, non stiamo parlando del tratto di scrittura inclinato che impariamo da piccoli alle scuole elementari, ma di un vero e proprio nuovo linguaggio di tendenza fra i giovani. Su TikTok, di recente, sta facendo parlare di sè la giovane creator Elisa Esposito. La Prof del corsivo sta pubblicando dei video in cui prova ad insegnare questo nuovo modo di parlare.

La Esposito sta avendo grande successo da quando ha iniziato a pubblicare qeusti contenuti, ma ad alcuni fan non è sfuggito un dettaglio.

I riferimenti a Chaimaa Cherbal

In un recente TikTok Elisa spiega ai suoi followers come pronunciare la frase “ma tutto bene?” in corsivo, la frase più famosa di Chaimaa Cherbal. Proprio sotto a questo video-tutorial, la stessa Chaimaa ha commentato: “Emh… non esattamente, ma se vuoi te lo insegno!”, aggiungendo l’emoticon della linguaccia.

Elisa ha dovuto affrontare anche le critiche di alcuni fan che la accusavano di copiare Chaimaa e ha dovuto difendersi: “Non ho bisogno di mettermi in paragone a nessuno. Parlo così per divertimento, perché alle persone che mi seguono piace. Onestamente non ti conosco e non mi sei mai uscita nei Per Te e non so che genere di video tu faccia. Sta di fatto che non ho copiato nessuno.

Ho iniziato a parlare corsivo per divertimento, che poi io sia capace o meno non mi interessa.”