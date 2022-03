Cos’è l’alopecia, la malattia di cui soffre la moglie di Will Smith

Cos'è l'alopecia, quali sono le cause e i possibili trattamenti? Si tratta della malattia che ha colpito anche la moglie di Will Smith.

Ne soffre una donna su quattro e diversi fattori possono esserne la causa. La caduta copiosa dei capelli è un primo sintomo a cui è bene prestare attenzione. La perdita generalmente è concentrata nell’area centrale della testa o in quella frontale e si giunge a un progressivo assottigliamento del capello, creando alcune aree glabre.

Insomma, la calvizie non è un problema solo maschile: molte donne lo sanno e tra loro c’è anche l’attrice Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith. Si tratta dell’alopecia: cosa comporta la malattia e quali sono i possibili trattamenti?

Cos’è l’alopecia e quali sono le possibili cure

L’alopecia è una malattia autoimmune che riguarda la caduta dei capelli e coinvolge molte donne, lasciando glabre alcune aree della testa.

Stress, predisposizione ereditaria e menopausa sono solo alcune delle cause. Importante anche prestare attenzione a trattamenti cosmetici eccessivi, a disturbi e carenze alimentari, ma anche a squilibri o modificazioni ormonali (per esempio in seguito a una gravidanza).

I trattamenti possibili sono differenti e variano a seconda del problema scatenante. Esistono farmaci precisi, ma prima di assumerli è bene farsi visitare a un esperto.

Cos’è successo alla notte degli Oscar?

All’indomani della notte degli Oscar 2022 non si fa altro che parlare di alopecia.

Il motivo? Le parole del comico Chris Rock e la reazione di Will Smith.

Chris Rock ha fato una battuta sulla testa rasata della moglie dell’attore, scatenando l’ira di quest’ultimo. Il comico ha detto di non vedere l’ora di vedere Pinkett Smith in “Soldato Jane 2”, facendo riferimento al film in cui Demi Moore si arruola in marina e si rasa la testa a zero. Smith ha smesso di ridere, è salito sul palco e si è avvicinato al comico, tirandogli un violento schiaffo.

Tornato al suo posto, ha urlato: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca”.

Jade Pinkett Smith porta i capelli rasati a causa della malattia. Nel 2018, l’attrice stessa aveva parlato dell’alopecia. “Mi hanno fatto un sacco di domande sul perché io porti il turbante, la risposta è che ho un problema di perdita di capelli. Ho visto i capelli nella doccia, sono rimasta con una ciocca in mano e ho temuto di diventare calva. È stato uno di quei momenti nella vita in cui ho veramente tremato dalla paura. Per questo motivo, continuavo a tagliare i capelli che prima invece erano i protagonisti di un mio rituale di bellezza”, aveva raccontato la moglie di Will Smith.

L’attrice aveva scherzato su di sé, aggiungendo: “Credo proprio che io e l’alopecia diventeremo amiche. A questo punto posso solo riderne”.