La leucemia mieloide acuta è la malattia terribile che ha ucciso Sinisa Mihajlovic.

Si tratta di un tumore maligno che colpisce il sangue difficile da prevenire. Scopriamo i sintomi e la cura di questo cancro.

Cos’è la leucemia mieloide acuta

Come si legge sul sito dell’Humanitas, la leucemia mieloide acuta è una neoplasia ematologica (tumore del sangue) che si sviluppa nel midollo osseo, nel sangue, nel sistema linfatico e in altri tessuti. Siamo in presenza di leucemia mieloide acuta quando le cellule del nostro organismo in presenza di alterazioni biologiche nelle cellule del sangue che provocano una crescita e una proliferazione incontrollata delle cellule stesse.

I rischi di contrarre questa malattia sono vari, tra questi: fumo si sigaretta, casi di leucemia genetici, esposizione a radiazioni, malattie del sangue.

Prevenzione, sintomi e cura della leucemia mieloide acuta

Non esiste una particolare prevenzione scientificamente provata, ma è chiaro che uno stile di vita sano possa essere già una buona difesa contro la malattia. Come spiega il sito dell’IRCCS Ospedale San Raffaele ,i sintomi sono tanti e variano a seconda delle cellule del sangue colpite.

In caso di mancanza di globuli rossi i sintomi possono essere: Febbre, sudorazioni notturne, stanchezza e affaticamento, mal di testa, dolori ossei e articolari, perdita di peso, pallore. In caso di carenza di globuli bianchi invece i sintomi sono simili ad una sindrome influenzale, come febbre continua, ma ben sopportata dal paziente. Infine in caso di carenza di piastrine i sintomi possono essere: emorragie lievi del cavo orale o del tratto gastroenterico e macchie della pelle.

La cura per questa malattia consiste in un trattamento con chemioterapia, trasfusioni o trapianto di cellule staminali emopoietiche.