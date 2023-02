Cos'è la sindrome di Sanremo

Arrivare fino alla fine di ogni puntata del festival in questo periodo dell’anno, aspettare il dopofestival, seguire le varie interviste agli artisti durante il day time ha un nome: è la sindrome di Sanremo.

Sebbene la settimana sanremese induca gli italiani a fare qualche strappo alla regola rinunciando a qualche ora di sonno, non è un atteggiamento salutare. Infatti, gli esperti dichiarano che questa frenesia di Sanremo non è affatto salutare per l’equilibrio sonno – veglia dell’individuo.

Il rapporto Sanremo – Insonnia. Sono due elementi collegati?

Ebbene, sì. Giuseppe Plazzi, presidente della Società italiana di neurologia, ha dichiarato che “l’insonnia è il risultato di una serie di fattori: possono esserci una familiarità ma anche dei fattori precipitanti, cioè quando succede qualcosa che ci fa restare svegli, come seguire il festival di Sanremo.

L’insonnia può essere portata avanti da fattori perpetuanti che fanno sì che diventi un disturbo cronico, a quel punto si ha bisogno di cure”.

Recuperare il sonno perduto la notte successiva è sufficiente? No. “Bisogna cercare di riallinearsi nel modo più lineare possibile – continua Plazzi – Innanzitutto bisogna smettere di dormire sul divano e riconquistare la camera da letto.” Ma soprattutto, non basta dormire l’intera domenica per compensare il sonno perso durante la settimana, ma poco alla volta.

L’orario ideale sarebbe addormentarsi entro le 23.00, per permettere al proprio corpo di recuperare energia ed equilibrio. Se ciò non basta, allora è consigliabile assumere una pastiglia di melatonina almeno 20 minuti prima di andare a dormire.

Come capire se soffriamo della sindrome di Sanremo?

Per capire se siamo soggetti a questa sindrome, basta equiparare il festival al cambio dell’ora legale. Infatti, gli effetti sono esattamente gli stessi.

Ma quali sono nel dettaglio gli effetti più preoccupanti della deprivazione di sonno? Innanzitutto, concretamente si verificano ridotta efficienza lavorativa ed aumento degli incidenti sul lavoro e stradali. Ma non solo: irascibilità ed impulsività sono sentimenti molto ricorrenti in questi casi.