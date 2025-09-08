Cosa aspettarsi dalla nuova edizione de La Volta Buona

Il lunedì 8 settembre segna un’importante data sul calendario per gli amanti della televisione italiana: torna in onda La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, che quest’anno si presenta con alcune novità interessanti. Dopo il successo delle passate edizioni, la conduttrice promette un mix di emozioni e sorprese che terranno incollati gli spettatori.

È tempo di scoprire cosa riserva questa terza stagione!

Anticipazioni e novità dal backstage

Caterina Balivo ha recentemente condiviso alcune anticipazioni sui social, mostrando un nuovo studio che ricorda le atmosfere di altre trasmissioni popolari. La “saletta” dove gli ospiti attenderanno il loro turno è stata paragonata ai camerini del celebre Live – Non è la d’Urso. Qui, come già visto in passato, gli ospiti saranno monitorati in attesa di entrare in studio, permettendo ai telespettatori di cogliere ogni sfumatura delle loro reazioni.

Il format rimarrà fondamentalmente quello conosciuto, con il ritorno del famoso divano arancione, giochi telefonici e performance musicali dal vivo. Caterina ha assicurato che non mancheranno neppure i dibattiti e le interviste, elementi che hanno caratterizzato il programma sin dal suo debutto.

Omaggio a Pippo Baudo e nuovi ospiti

Un momento particolarmente emozionante sarà dedicato a Pippo Baudo, il grande maestro della televisione italiana. Caterina Balivo aprirà la stagione con un omaggio a lui e alla sua straordinaria carriera, invitando in studio amici e colleghi che hanno condiviso il suo percorso artistico. Tra i nomi che faranno visita al programma ci saranno Natasha Stefanenko, Giorgia Palmas e Lucrezia Lante Della Rovere, tutti pronti a raccontare le loro storie e aneddoti.

Inoltre, il pubblico potrà rivedere Simone Montedoro, noto per il suo ruolo in Don Matteo, che tornerà a farsi vedere anche nella serie Il Paradiso Delle Signore. Non dimentichiamo poi Marco Frittella, che porterà le ultime dal TG1, arricchendo ulteriormente il palinsesto.

Un mix di intrattenimento e approfondimenti

Oltre all’intrattenimento, la nuova edizione de La Volta Buona si concentrerà anche su temi di attualità, benessere e alimentazione. Non mancheranno spazi dedicati alle ultime tendenze in tema di alimentazione, un approccio che mira a coinvolgere i telespettatori su argomenti di interesse comune, stimolando discussioni e approfondimenti.

Inoltre, sarà dato spazio a giochi telefonici che coinvolgeranno i telespettatori da casa, un modo per creare interazione e vicinanza tra il pubblico e il programma. Si preannunciano anche segmenti dedicati alle eccellenze italiane, spaziando dalla cultura al cibo, dall’artigianato alla moda. Un mix perfetto per intrattenere e informare.

Il ritorno di La Volta Buona si prospetta ricco di emozioni e colpi di scena. Le prossime puntate promettono di essere indimenticabili.