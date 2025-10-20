Cosa cambia con la nuova normativa europea sulla protezione dei dati

Normativa in questione

Dal 20 ottobre 2025, entra in vigore la nuova normativa europea sulla protezione dei dati, che modifica alcune disposizioni del GDPR e introduce requisiti aggiuntivi per le aziende.

Interpretazione e implicazioni pratiche

Questa riforma ha l’obiettivo di allineare le normative nazionali con le esigenze del mercato digitale. Il Garante ha stabilito che le aziende dovranno adattare le loro politiche e procedure di data protection per garantire la compliance.

In particolare, saranno richieste maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione dei dati personali.

Cosa devono fare le aziende

Le aziende dovranno intraprendere un’analisi approfondita delle loro pratiche di gestione dei dati. È essenziale rivedere i contratti con i fornitori e garantire che siano in linea con i nuovi requisiti. Questo include la formazione del personale e l’implementazione di sistemi di monitoraggio per evitare violazioni.

Rischi e sanzioni possibili

Il rischio compliance è reale: le aziende che non si adeguano ai nuovi requisiti potrebbero affrontare sanzioni significative, che possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo globale. È cruciale che le imprese non sottovalutino l’importanza di questa compliance.

Best practice per compliance

Per garantire una corretta GDPR compliance, le aziende dovrebbero: