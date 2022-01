Cosa cambia da lunedì 10 gennaio 2022 per i No Vax? Tutte le novità

Quello compreso tra l'8 e il 9 gennaio 2022 è l'ultimo weekend privo di restrizioni per i No Vax: a partire dal 10 gennaio entrano in vigore nuove regole.

A partire da lunedì 10 gennaio 2022 tutti i cittadini italiani che non sono in possesso del Super Green Pass, dovranno attenersi al rispetto di nuove normative contenute all’interno del nuovo Decreto Covid.

Quello compreso tra l’8 e il 9 gennaio 2022 è dunque l’ultimo weekend privo di restrizioni per i No Vax, scopriamo cosa cambia per loro a partire da lunedì 10 gennaio 2022.

No Vax, ecco cosa cambia dal 10 gennaio 2022 in Italia nell’ambito dei trasporti

Dal 10 gennaio 2022 in Italia servirà avere il Super Green Pass, ossia la certificazione che viene rilasciata in seguito a vaccinazione oppure a guarigione da Covid, praticamente per qualunque cosa, tranne che per entrare nei negozi e usufruire di servizi essenziali.

Nell’ambito dei trasporti, da lunedì 10 gennaio 2022, i soggetti non vaccinati, non potranno più usufruire dei mezzi di trasporto pubblico come aerei, navi, bus e metro, poichè per salire a bordo diventa obbligatorio il possesso del Super Green Pass.

Pertanto i no vax per gli spostamenti potranno utilizzare soltanto mezzi propri o taxi.

No Vax, ecco cosa cambia dal 10 gennaio 2022 in Italia: cerimonie, eventi e accesso ai luoghi

Stretta per i non vaccinati a partire dal 10 gennaio 2022 anche nell’ambito di cerimonie ed eventi, nello specifico chi non è in possesso del Super Green Pass, non potrà partecipare a questi e inoltre chi organizza gli eventi potrà invitare soltanto persone vaccinate e dunque in possesso della suddetta certificazione.

La misura in questione si applica a tutti i cittadini italiani dai 12 anni in su.

Il Super Green Pass servirà anche per partecipare a fiere, congressi, sagre e convegni, ma anche per accedere a parchi di divertimento, centri culturali, sale scommesse, bingo e casinò; oltre ai luoghi citati, l’ingresso ai non vaccinati, a partire da lunedì è interdetto anche all’interno di luoghi di cultura come biblioteche e musei.

No Vax, ecco cosa cambia dal 10 gennaio 2022 in ambito sportivo

A partire dal 10 gennaio 2022, se non si è in possesso del Super Green Pass in Italia non sarà possibile accedere a palestre, piscine, impianti di risalita e di scii, centri e circoli sportivi, sia all’aperto sia al chiuso.

Resta invece possibile effettuare attività sportive di contatto, come le arti marziali, con il Green Pass Base, ma a condizione che queste vengano esercitate all’aperto.