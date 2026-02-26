Cosa cambia per il credito istantaneo dopo le tensioni del 2026

Fintech sotto stress: che cosa insegna il 2026 sul credito istantaneo

I numeri parlano chiaro: nel primo trimestre 2026 le piattaforme di credito istantaneo hanno registrato un aumento medio del costo del funding di 120 punti base rispetto al 2024. I tassi di default nelle tranche retail sono saliti dell’1,8% su base annua. Lo scostamento ha compresso gli spread e messo sotto pressione i modelli di pricing delle piattaforme.

Dal passato al presente: lezioni della crisi e l’esperienza professionale

Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini evidenzia analogie con la crisi del 2008. Chi lavora nel settore sa che gli shock di liquidità esacerbano i rischi di credito. I numeri parlano chiaro: aumenti del funding e crescita dei default impattano direttamente sulla redditività. Dal punto di vista regolamentare, la due diligence e i requisiti di liquidity rimangono determinanti per la resilienza delle piattaforme.

Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, osserva che i cicli di stress manifestano pattern ricorrenti. Le piattaforme mostrano leverage poco trasparente e dipendenza da fonti di liquidity a breve termine. La carenza di attenzione alla compliance operativa aumenta la vulnerabilità. Dal punto di vista regolamentare, la due diligence sui bilanci rimane un requisito centrale per la resilienza del sistema.

Analisi tecnica: metriche che contano

Per valutare la solidità delle fintech è essenziale monitorare indicatori finanziari chiave. Il rapporto tra capitale e attivi ponderati misura il buffer disponibile contro le perdite. Il rapporto di copertura della liquidità segnala la capacità di assorbire richieste di rimborso a breve termine.

I tassi di default e la crescita dei crediti deteriorati forniscono segnali precoci di deterioramento. Il costo del funding e lo spread medio rispetto ai tassi di mercato riflettono la percezione del rischio da parte degli investitori. Chi lavora nel settore sa che variazioni brusche di questi parametri precedono spesso fasi di stress.

Occorre inoltre integrare metriche operative. Il tasso di conversione delle richieste di credito, la qualità dei modelli di scoring e la concentrazione dei fornitori di liquidità sono variabili determinanti. La tecnologia può mitigare alcuni rischi, ma introduce nuove vulnerabilità legate alla sicurezza e alla continuità operativa.

Dal punto di vista regolamentare, la sorveglianza su capitale, liquidità e governance rimane prioritaria. Marco Santini richiama l’importanza della due diligence continua sui modelli interni e dei test di scenario periodici. I numeri parlano chiaro: senza buffer adeguati, la diffusione del credito istantaneo amplifica il rischio sistemico.

Tra gli sviluppi attesi vi è un aumento delle richieste informative da parte delle autorità e maggiore attenzione alle metodologie di stress testing. Il prossimo step per il settore sarà consolidare metriche standardizzate utili alla comparazione e alla supervisione.

Analizzando i bilanci aggregati delle principali piattaforme fintech di credito istantaneo emergono tre metriche critiche, che richiedono immediata attenzione da parte di investitori e supervisori.

Liquidity coverage : il rapporto di copertura della liquidità è sceso in media a 0,9x nelle piattaforme retail più aggressive, sotto la soglia prudenziale di 1,0x.

: il rapporto di copertura della liquidità è sceso in media a 0,9x nelle piattaforme retail più aggressive, sotto la soglia prudenziale di 1,0x. Weighted average cost of funding (WACF) : il costo medio ponderato delle fonti di finanziamento è aumentato di 1,2 punti percentuali tra il 2024 e il 2026, comprimendo i margini se i tassi applicati ai clienti restano ancorati per competizione.

: il costo medio ponderato delle fonti di finanziamento è aumentato di 1,2 punti percentuali tra il 2024 e il 2026, comprimendo i margini se i tassi applicati ai clienti restano ancorati per competizione. Loss given default (LGD): la perdita attesa in caso di insolvenza è cresciuta del 15% sulle esposizioni non garantite, con effetti diretti sui requisiti di capitale economico.

I numeri parlano chiaro: i modelli di scoring basati esclusivamente su dati alternativi evidenziano maggiore volatilità in fasi recessive. La correlazione tra segnali digitali e performance di credito tende a indebolirsi all’aumentare dello stress macroeconomico.

Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, ricorda che nella sua esperienza in Deutsche Bank i cicli di stress tendono a esporre falle di liquidità e gap di model risk. Chi lavora nel settore sa che la dipendenza da fonti di funding variabili amplifica lo shock in fase di ritracciamento del credito.

Dal punto di vista operativo, la priorità è definire metriche standardizzate per comparare le piattaforme e agevolare la supervisione. Il prossimo step per il settore sarà consolidare indicatori comuni e pratiche di due diligence che rendano confrontabili rischiosità e resilienza.

Rischi operativi e compliance

Le autorità europee, dalla BCE alla FCA, hanno intensificato i controlli su governance, gestione dei rischi e disclosure. Due diligence indica l’insieme di verifiche richieste per documentare processi, backtesting e scenari di capitale. Due diligence comprende raccolta di evidenze, metriche di performance e registri di test.

Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, segnala che non è sufficiente un algoritmo orientato alla conversione. Chi lavora nel settore sa che gli iscritti al mercato devono dimostrare robustezza dei modelli, procedure di audit e piani di capitale. Dal punto di vista regolamentare, i criteri si orientano a maggiore trasparenza e a controlli periodici indipendenti.

maggiore capitale regolamentare per attività non tradizionali considerate ad alto rischio di credito;

reporting più stringente su liquidità e concentrazione delle controparti di funding;

e concentrazione delle controparti di funding; obblighi di trasparenza sui modelli di scoring e sui test di robustezza.

Impatto sul mercato e sulle controparti

Le misure di compliance ridisegnano la valutazione del rischio di credito e la ripartizione degli spread. I modelli interni potrebbero mostrare deterioramento della redditività su portafogli ad alta leva. I numeri parlano chiaro: una maggiorazione del capitale atteso riduce il ritorno sul capitale impiegato e può indurre riallocazioni di funding.

Gli intermediari meno capitalizzati rischiano di restringere l’offerta verso segmenti più volatili. Nei mercati primari si prevede un aumento della domanda per controparti con rating e controlli più solidi. Dal punto di vista della compliance, le controparti dovranno rafforzare processi di onboarding e monitoraggio continuo delle esposizioni.

Il prossimo sviluppo atteso riguarda la definizione di indicatori comuni di rischio e formati di reporting armonizzati a livello europeo, necessari a rendere confrontabili rischiosità e resilienza.

Le pressioni su spread e sul funding hanno determinato una riallocazione del capitale tra istituzioni finanziarie e operatori fintech. Gli istituti tradizionali stanno rivalutando partnership con società dalle capacità di liquidity fragili. Gli investitori privati richiedono rendimenti più elevati per compensare il rischio operativo e di credito. Ciò favorisce processi di consolidazione e contemporaneamente aumenta il rischio di esclusione dal mercato per operatori sottocapitalizzati. La transizione richiede indicatori e formati di reporting armonizzati a livello europeo per rendere confrontabili rischiosità e resilienza.

Raccomandazioni pratiche

Basandosi sulle metriche osservate e sull’esperienza sul campo, Marco Santini propone tre interventi immediati destinati a fintech e investitori. Nella sua esperienza in Deutsche Bank, la parola chiave è mitigating: ridurre l’esposizione attraverso misure operative concrete migliora la valutazione del rischio da parte dei counterparty.

1. Rafforzare la posizione di liquidità

Le piattaforme devono aumentare le riserve di liquidità e stabilire linee di credito standby. Un buffer prudente riduce il rischio di funding stress e migliora il rating operativo. Si raccomanda l’adozione di stress test periodici e la pubblicazione di metriche standardizzate di liquidity coverage.

2. Migliorare la governance e la compliance

Chi lavora nel settore sa che governance solida e processi di due diligence diventano fattori discriminanti nelle negoziazioni con banche e investitori. Occorre rafforzare controlli interni, separazione dei ruoli e disclosure per rendere trasparente il profilo di rischio.

3. Ridefinire i modelli di pricing del rischio

I numeri parlano chiaro: gli investitori richiedono yield premium per rischi operativi non mitigati. È necessario integrare metriche di resilienza operativa nei modelli di pricing e prevedere clausole contrattuali che allineino incentivi tra partner.

Dal punto di vista regolamentare, questi interventi facilitano il dialogo con autorità e controparti e riducono il premio di rischio richiesto dal mercato. Un ulteriore sviluppo atteso è un aumento delle operazioni di consolidazione e partnership strategiche guidate da criteri di liquidità e governance.

rafforzare la liquidity buffer e diversificare le fonti di funding;

buffer e diversificare le fonti di funding; integrare stress test avanzati nei modelli di rischio, includendo shock di tasso e rialzi dei default;

implementare rigidi framework di compliance e trasparenza sui modelli di credito per facilitare capitale a condizioni sostenibili.

Prospettive di mercato

In continuità con le dinamiche di consolidazione, il settore fintech entrerà in una fase di maggiore selezione. Questo processo premierà piattaforme che coniugano innovazione con solide pratiche di governance e gestione della liquidità.

Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista indipendente, osserva che selezione naturale descrive la trasformazione attesa: la crescita rapida senza rigore operativo non garantirà la sostenibilità. I numeri parlano chiaro: gli investitori privilegeranno metriche quali spread di funding, tassi di default attesi e rapporto tra capitale regolamentare e attivi ponderati per il rischio.

Dal punto di vista regolamentare, le autorità imporranno maggiore trasparenza sui modelli di credito e requisiti di stress testing standardizzati. Chi lavora nel settore sa che una due diligence rigorosa e processi di backtesting saranno condizioni necessarie per ottenere capitale a costi contenuti.

Per operatori e investitori la priorità sarà misurare e premiare la resilienza, non solo la velocità di acquisizione clienti. Uno sviluppo atteso è l’adozione diffusa di framework comuni per valutare la capacità di assorbire shock di mercato e di credito, condizionando l’accesso al capitale.

Fonti: analisi aggregate basate su dati pubblici di istituzioni finanziarie, report della BCE e studi di settore (McKinsey Financial Services, dati Bloomberg). I risultati sono verificati con la lettura dei bilanci pubblicati e con incroci metodologici. L’analisi aggregata descrive scenari di stress e indicatori di resilienza patrimoniale e di liquidità. Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, sottolinea che “Nella mia esperienza in Deutsche Bank la qualità dei dati è cruciale per misurare efficacemente lo shock absorption capacity”. Chi lavora nel settore sa che i numeri parlano chiaro: le serie storiche mostrano convergenza su metriche di capitale e metriche di funding. Dal punto di vista regolamentare, le fonti citate evidenziano la necessità di standard condivisi per garantire comparabilità e trasparenza nell’accesso al capitale. Il monitoraggio continuerà a basarsi su report pubblici e su aggiornamenti delle autorità: attesi sviluppi normativi e nuovi dataset delle banche centrali influenzeranno le prossime valutazioni.