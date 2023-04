Tutto confermato anche dopo l’analisi recente del colonnello Giuliacci ed ecco cosa ci attende fino al weekend: una circolazione ciclonica sull’Italia con un peggioramento diffuso delle condizioni del tempo. Il dato è netto: le previsioni meteo su una brusca inversione di tendenza sono state confermate da tutti gli esperti e sono già in atto. La chiave di lettura è quella per cui fino al weekend sarà in atto una circolazione ciclonica sull’Italia.

Weekend con circolazione ciclonica sull’Italia

Cosa porterà? Altri temporali, neve e clima fresco con una serie di fronti che avanzeranno verso l’Italia fino alla fine della settimana . Queste ondate porteranno una frequente instabilità ed in particolare temperature inferiori alle medie. In primis c’è una perturbazione giunta in queste ore al Nord Italia che sta sfilando verso sud e darà luogo a condizioni di instabilità al Nordest. Ma non solo: tempo perturbato anche sulle regioni adriatiche e al Meridione. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo, spiega che “la situazione meteorologica sul Regno Unito condizionerà il tempo previsto nei prossimi giorni in Italia”.

Piogge su quasi tutto il Centro-Nord

Confermate le piogge su gran parte del Centro-Nord italiano, con “impulsi perturbati previsti in arrivo fino a sabato”. Ed anche l’esperto Edoardo Ferrara conferma che è “imminente una nuova perturbazione atlantica sull’Italia, che però questa volta porterà, finalmente, le tanto agognate piogge al Nord”.