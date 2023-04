Cosa è emerso dall'autopsia sulla neonata trovata senza vita nel cassonetto

Mentre la polizia è in cerca della madre ecco cosa sarebbe emerso dall’autopsia sulla neonata trovata senza vita nel cassonetto a Milano, in zona Città Studi: secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera la piccola potrebbe essere nata morta ma servono ulteriori esami di approfondimento. Il dato è che adesso a correre rischi sarebbe la madre della piccola: i media spiegano che la donna sta correndo “gravi rischi per la propria salute”.

L’autopsia sulla neonata trovata senza vita

Si tratta della madre che ha partorito la bambina ritrovata senza vita, nella serata di venerdì 28 aprile, all’interno di un cassonetto dei vestiti usati a Milano, in zona Città Studi. Si apprende di una vera corsa contro il tempo per trovarla. Questo dopo che i primi risultati dell’autopsia avrebbero rivelato che “la piccola sarebbe stata collocata all’interno del bidone giallo quando era già morta”. In questo caso sarà fondamentale capire in punto di scienza forense se il decesso sia avvenuto durante il parto o se la bimba fosse già senza vita quando è stata partorita.

La procura di Milano procede per infanticidio

La posizione della madre nel corso delle indagini e se le stesse dovessero asseverare che la piccola è davvero nata morta, potrebbe anche “alleggerirsi”. I primi risultati dell’autopsia spiegherebbero a questo scenario. Dal canto loro gli investigatori della sezione Omicidi della Squadra Mobile, coordinati dal magistrato Paolo Storari, sono al lavoro su un fascicolo per infanticidio al momento a carico di ignoti. Si resta in attesa di esami tanatologici più approfonditi.