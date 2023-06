Home > Video > “Cosa è per te la maternità surrogata?”: è importante esserne informat... “Cosa è per te la maternità surrogata?”: è importante esserne informati per capirlo fino in fondo

La disinformazione sulla maternità surrogata è ancora molta: in tanti pensano sia un modo per sfruttare il corpo di una donna e strapparle il bambino che ha partorito. In realtà, questa pratica, sicuramente più diffusa in America, Canada e Gran Bretagna, spesso è gratuita: la donna decide di compiere un gesto di estremo altruismo, dopo essere stata sottoposta a svariati esami fisici e psicologici. Milena Divario conclude la sua spiegazione: “Vero, io un figlio ce l’ho già, ma perché un diritto che a me non serve non dovrebbe interessarmi?”