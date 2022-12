Cosa mangiare in menopausa per non ingrassare

Cosa mangiare in menopausa per non ingrassare

Cosa mangiare in menopausa per non ingrassare

La vita di una donna può andare incontro a diverse fasi e aspetti che possono portare a un aumento di peso. Durante la fase delicata della menopausa si va incontro a un aumento dei chili in eccesso che si possono smaltire con una buona alimentazione. Nei paragrafi a seguire, vediamo cosa mangiare e quali cibi evitare in questo periodo.

Cosa mangiare in menopausa: cibi sani

La menopausa è una fase della vita della donna che mette la parola fine all’età fertile e l’età in cui comincia tende a variare da una donna all’altra. Solitamente questo periodo comincia intorno ai 50 anni e si accompagna a una serie di sintomi come le vampate di calore, gli sbalzi ormonali, ma anche insonnia.

Per alleviare i sintomi è molto importante anche condurre un tipo di vita sano e seguire un regime alimentare adeguato. Per questa ragione, sapere cosa mangiare in menopausa è importante per evitare di ingrassare e mantenersi in forma. In questa fase sono essenziali alimenti ricchi di calcio e di vitamina D in modo da prevenire fratture ossee ed osteoporosi.

Per quanto riguarda la preparazione degli alimenti, si consiglia di prediligere cotture semplici e poco caloriche come al vapore, al forno, ai ferri oppure lessati. Scegliere alimenti di stagione è un altro modo per mantenersi in forma dal momento che sono ricchi di nutrienti essenziali per l’organismo. Il pane, la pasta, il riso soprattutto integrali sono consentiti perché ricchi di fibre e danno la giusta sazietà.

Si può poi consumare il pesce almeno due o tre volte a settimana da preparare al vapore, arrosto oppure alla griglia. Sono consigliati anche il latte e derivati poiché contengono nutrienti come vitamine, minerali e proteine, oltre al calcio. Sono da preferire anche affettati magri come la bresaola o lo speck almeno de volte a settimana. Si consigliano poi tre abbondanti porzioni di verdura e frutta.

Cosa non mangiare in menopausa

Oltre ai cibi adeguati e all’alimentazione maggiormente indicati, vi sono anche alcuni alimenti che sarebbe meglio non consumare nella fase della menopausa. Gli esperti o professionisti del settore consigliano poi di limitare alcuni alimenti che possono appesantire e rendere difficile il processo metabolico e, quindi, la fase di dimagrimento.

Più che cercare di capire cosa mangiare, bisogna sapere quali alimenti limitare oppure evitare. È necessario ridurre gli zuccheri semplici privilegiando soprattutto i carboidrati complessi. No al consumo grassi soprattutto quelli saturi. Sono da evitare tutti quegli alimenti che sono ricchi di condimenti come il burro, il lardo, ma anche la margarina.

Sono assolutamente vietati i superalcolici o anche le carni grasse come l’agnello e la pancetta, le carni impanate e quelle fritte. No a intingoli e fritture così come gli insaccati quali salsiccia, zampone che si consuma durante il cenone di Natale e anche wurstel, cotechino. Provare a consultare un esperto può sicuramente aiutare a capire cosa non mangiare in questa fase.

Oltre ai superalcolici, sono anche da evitare, durante la fase della menopausa, tutte le bevande zuccherate come arancia, acqua tonica, tè freddo perché sono ricchi di fruttosio. Sono poi da evitare tutti quei cibi ricchi di spezie e bevande quali la caffeina che, se consumati la sera, rischiano di disturbare il sonno.

Cosa mangiare in menopausa: miglior integratore naturale

Considerando che l’alimentazione è importante in ogni fase della vita e durante la menopausa ancora di più, insieme ai cibi su cosa mangiare è importante anche abbinare una formula alimentare che possa aiutare in questo percorso dimagrante. Si tratta di Spirulina Ultra, di origine italiana e raccomandato da esperti e consumatori perché dona il giusto supporto.

Una formula in vendita in compresse che aiuta a non ingrassare, stimolando il metabolismo e di conseguenza la perdita di peso in eccesso. Placa la sensazione di fame evitando di abbuffarsi troppo e apporta anche miglioramenti nell’assimilazione nutritiva degli alimenti andando a favorire il transito intestinale e la digestione.

Grazie ai suoi principi attivi è riconosciuto come il miglior integratore naturale del momento.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine



Questo integratore ricco di benefici si compone di elementi naturali che fanno bene all’organismo evitando di causare effetti collaterali o controindicazioni. Si basa su alga spirulina, che dà il nome al prodotto, una alga appunto che blocca la formazione delle cellule adipose ed è nota anche come ricostituente e sostegno e la gymnema, una pianta che velocizza il processo metabolico e aiuta a saziarsi senza eccedere.

Ne bastano soltanto due compresse da assumere prima del pranzo e della cena con dell’acqua per poter agire in modo naturale e attaccare i depositi di adipe che si accumulano.

Questo integratore non si ordina nei negozi fisici o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto per diffidare le imitazioni ed essere certi di un acquisto originale ed esclusivo. Si compila il modulo d’acquisto per poi ricevere la telefonata dell’operatore che conferma l’ordine. In questo modo è possibile approfittare della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ con pagamento da scegliere tra Paypal, carta di credito o contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.