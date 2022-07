Cosa rischia chi raccoglie le conchiglie in spiaggia: la multa

Cosa rischia chi decide di raccogliere delle conchiglie dalle spiagge italiane? Il Codice della Navigazione punisce severamente questa pratica

Raccogliere le conchiglie dalle spiagge è un’attività tipica di moltissime persone che, ogni anno, si recano ai lidi italiani. Portare dei ricordi del luogo di villeggiatura a casa fa gola a moltissimi, ma questa è una pratica assolutamente illegale.

Raccogliere conchiglie dalle spiegge: cosa rischia chi lo fa

Sabbia, sassi, alghe e soprattutto conchiglie: nulla può essere portato via dalle spiagge italiane. A ribadirlo è il Codice della Navigazione che, nell’articolo 1162 spiega che la pratica può essere punita con una sanzione amministrativa fino a quasi 10 mila euro. In particolare, la salatissima multa può andare dai 1.549 euro fino ai 9.296 euro. Sembrerà forse eccessivo? Beh sappiate che in passato si rischiava addirittura l’arresto, una pena poi mitigata nel 1999.

Perché pene così salate? L’importanza delle conchiglie

In generale può sembrare eccessivo comminare una sanzione di tale importanza per un gesto così semplice come il raccogliere delle semplici conchiglie. In realtà, va specificato che qualsiasi cosa faccia parte del demanio marino sia importantissima per mantenere un ecosistema sano. Rispettare la natura quando ci si reca in spiaggia, non significa solo evitare di sporcare lasciando cartacce in giro, ma significa anche non toccare nulla che non sia di nostra proprietà.