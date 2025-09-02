Cosa si nasconde dietro il licenziamento del Ceo di Nestlé?

Diciamoci la verità: la vita aziendale è un affare misterioso, pieno di storie che spesso restano nascoste sotto il tappeto. Ma quando un CEO viene licenziato per una relazione non dichiarata con una dipendente, non possiamo far finta di nulla. Laurent Freixe, che aveva appena preso le redini di Nestlé, si è trovato estromesso dopo un’indagine interna che ha rivelato una violazione del codice di condotta aziendale.

Questo non è solo un episodio di mala gestione, ma ci porta a riflettere su questioni ben più ampie riguardanti la cultura aziendale e la governance in un settore che si vanta di avere standard elevati.

Il re è nudo, e ve lo dico io: i valori aziendali a volte sono solo parole

Il consiglio di amministrazione di Nestlé, sotto la guida del presidente Paul Bulcke, ha deciso di porre fine alla carriera di Freixe, sottolineando che i valori e la governance dell’azienda sono fondamentali per il suo successo. Ma chi di noi non ha mai sentito storie simili, in cui i leader aziendali, pur di mantenere le apparenze, nascondono comportamenti discutibili? La realtà è meno politically correct: spesso, i ‘valori’ sono un semplice bel discorso di facciata, mentre le dinamiche di potere continuano a muoversi nell’ombra. E se guardiamo ai dati, ecco un fatto scomodo: nel 2020, secondo una ricerca di Forbes, ben il 42% dei dirigenti ha ammesso di aver avuto relazioni inadeguate sul posto di lavoro. È un numero che fa pensare, non è vero? Ci invita a riflettere sulla normalizzazione di simili comportamenti.

Un cambio al vertice che solleva interrogativi

La nomina di Philipp Navratil, un veterano dell’azienda, come nuovo CEO non è affatto casuale. Navratil è noto per saper navigare in acque turbolente, ma questo non significa necessariamente che la cultura aziendale di Nestlé cambierà. Certo, la crescita organica del 3% nel secondo trimestre 2025 è un segnale positivo, ma ci chiediamo: può un colosso come questo prosperare senza affrontare le questioni più scomode? E se consideriamo che questo episodio arriva dopo il caso di Andy Byron, CEO di Astronomer, coinvolto in una relazione pubblica, ci rendiamo conto che il problema è molto più ampio. Forse, il vero problema è un sistema che continua a tollerare comportamenti discutibili, finché non è troppo tardi.

Conclusioni che disturbano ma fanno riflettere

Il licenziamento di Freixe suona come un campanello d’allarme per molte aziende. È facile puntare il dito e condannare, ma la vera domanda è: cosa stiamo facendo per prevenire situazioni simili? La cultura aziendale deve essere riformata non solo per evitare scandali, ma per creare un ambiente di lavoro sano in cui il rispetto e l’integrità siano valori fondamentali. La verità è che ci sono sempre più casi in cui le relazioni incrociate tra dirigenti e dipendenti portano a conflitti di interesse e problemi di governance. Le aziende devono affrontare il problema alla radice, piuttosto che limitarsi a punire i sintomi.

Quindi, invitiamo a una riflessione critica: come possiamo garantire che i nostri luoghi di lavoro siano veramente esenti da dinamiche tossiche? Dobbiamo essere pronti a mettere in discussione le nostre convinzioni e a rivedere i valori aziendali, non solo scritti su un muro, ma vissuti ogni giorno da tutti i membri dell’organizzazione.