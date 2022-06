Cosa significa POV: il significato della sigla usata su Instagram e TikTok

Scopriamo il significato del termine POV, ampiamente diffuso su Instagram e TikTok

Tutti coloro che usano i Social Network, in particolare Instagram e TikTok, si sono imbattutti almeno una volta in questo termine: POV. Molti conoscono il suo significato, altri invece si sono spesso domandati: “Ma cosa vuol dire POV?”.

L’espressione POV è molto diffusa su Instagram e TikTok, ma cosa significa?

Il termine POV (Point Of View), che in italiano è tradotto come “punto di vista“, esiste da prima dei Social Network ed è utilizzato come abbreviazione nel linguaggio parlato inglese e statunitense. POV, come riporta Money.it, è anche una tecnica di ripresa cinematografica che mostra la scena vista dagli occhi di un personaggio. Questo termine ampiamente diffuso è diventato virale su Instagram e TikTok e spesso assume anche altri significati rispetto a quelli appena descritti.

I molteplici utilizzi dell’espressione POV

Nella maggior parte dei video sui Social, gli utenti che scrivono in didascalia o usano l’hasthag POV, questo termine viene utilizzato per imitare qualcuno traendo ispirazione da persone e fatti della vita quotidiana. Quasi tutti i contenuti sono ironici e servono a far ridere gli spettatori. In molti casi non è rappresentata nemmeno la realtà, ma si tende ad esagerarla. Ci sono anche video seri tra i POV.

In questo caso, l’abbreviazione dell’espressione inglese, significa punto di vista inteso come opinione o pensiero. Ad esempio, per evitare commenti al veleno o inutili discussioni, molti creator utilizzano l’acronimo POV per far capire che stanno esprimento un parere personale.