Cosa sono i missili Tockha e quali paesi li hanno in dotazione

Un'arma che nella sua versione originale risale all'Urss e che è andata in dotazione a molti eserciti dei paesi satellite: cosa sono i missili Tockha

Su cosa sono i missili Tockha e quali paesi li abbiano in dotazione pesano molto le accuse reciproche fra Ucraina e Russia sull’arma usata per la strage di Kramatorsk dello scorso 8 aprile. Da un lato russi e separatisti del Donetsk negano la responsabilità dell’attacco e dicono che la stazione è stata centrata da un Tochka-U, un missile tattico ora in dotazione all’esercito ucraino, dall’altra gli ucraini sostengono che i separatisti sono in possesso di quelle armi e, in istanza bis, che comunque a colpire Kramatorsk sarebbe stato un razzo Iskander, il successore del Tockha.

Cosa sono i missili a medio raggio Tockha

I missili Tochka sono stati ufficialmente dismessi dalle forze armate russe nel 2020 proprio a favore degli Iskander. Tuttavia è anche vero che questo non significa che i Tockha abbiano cessato del tutto il servizio attivo, a contare il volume di razzi che Mosca ha utilizzato finora contro l’Ucraina. Il direttore della Rivista italiana difesa Pietro Batacchi ha esaminato le immagini del missile e non ha dubbi: si tratta di “un Tochka”, in dotazione non solo alle forze armate ucraine ma anche a quelle russe, missile che peraltro non risulta abbattuto dalla contraerea, essendo sostanzialmente integro.

Il sistema d’arma dei missili balistici a corto raggio su piattaforma mobile Tochka è entrato in servizio nel 1975 e da allora ha fatto la “fortuna” di tutti gli stati, a partire dall’Urss di allora, che ne hanno utilizzato le piattaforme.

Dopo l’Urss molti stati ne ebbero in dotazione

A causa della organizzazione territoriale di allora oggi i Tockha sono dotazione anche di paesi che dell’Urss non fanno più parte, incluse Ucraina, Bielorussia e perfino l’Albania.

Vennero dispiegati nella Germania dell’Est e sviluppati in due versioni con gittata maggiore di 70 chilometri: il Tochka-U e il Tochka-P. Sono stati utilizzati anche in Siria e nello Yemen.