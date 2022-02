Mattarella ha convocato per le 16:30 il Consiglio Supremo di difesa per discutere della guerra in Ucraina: cos'è questo organo?

Dopo la convocazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica da parte di Draghi, Mattarella ha indetto una riunione del Consiglio Supremo di difesa. Si tratta di un organo di rilevanza costituzionale preposto all’esame dei problemi generali politici e tecnici attinenti alla sicurezza e alla difesa nazionale.