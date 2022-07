Cosenza, donna 71enne uccisa a coltellate da suo marito: arrestato l’uomo

Una donna di 71 anni, Domenica Caligiuri, è stata uccisa a coltellate dal marito: il fatto si è consumato a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza.

Cosenza, donna di 71 anni uccisa a coltellate dal marito: tutti i dettagli

È una vera e propria tragedia quella che si è consumata nella giornata del 30 giugno 2022 a Mandatoriccio, comune in provincia di Cosenza, qui una donna di 71 anni, Domenica Caligiuri, è stata uccisa a coltellate dal marito all’interno della loro abitazione.

Donna di 71 anni trovata morta in casa: è stata uccisa dal marito

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni trapelate in merito alla vicenda, il marito della donna, Luigi Carlino, ex falegname di 73 anni, ormai in pensione, avrebbe trascorso le 48 ore successive all’omicidio come se nulla fosse accaduto.

Il ritrovamento del corpo di Domenica Caligiuri è avvenuto infatti soltanto grazie alla segnalazione effettuata dalla figlia della coppia di coniugi, che dopo aver tentato di mettersi più volte in contatto con la madre senza ricevere alcuna risposta, ha deciso di contattare i Carabinieri.

Il corpo di Domenica è stato trovato dai carabinieri sul letto di casa e adesso si attende l’esito dell’esame autoptico che sarà eseguito sul cadavere della donna, per stabilire l’esatta causa che ha portato al suo decesso.

Luigi Carlino ha confessato di aver ucciso la moglie: ecco i dettagli

A distanza di qualche giorno, dopo aver compiuto l’omicidio, Luigi Carlino, il marito di Domenica Caligiuri, ha confessato di aver ucciso sua moglie.

Alla base dell’omicidio sembrano esserci diversi dissidi familiari e inoltre secondo quanto emerso dai primi sviluppi in merito alle indagini avviate sul caso, la donna in passato avrebbe subito anche dei maltrattamenti da parte del marito.