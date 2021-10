Cosenza: Maraio (Psi), 'Caruso sindaco è orgoglio socialista'

Roma, 18 ott (Adnkronos) – "L’elezione a Sindaco del socialista Franz Caruso, sostenuto al ballottaggio dall’intera coalizione del centrosinistra, è per noi motivo di grande orgoglio. Cosenza ha scelto di cambiare passo: ha preferito la serietà e la competenza per far tornare la città al centro dei grandi processi di sviluppo del mediterraneo".

Lo dice Enzo Maraio, segretario del Psi.

"La vittoria di Franz è la vittoria di tutto il Psi che ha scelto con determinazione di essere protagonista e parte integrante e fondamentale di una coalizione di centrosinistra che ha saputo rinnovarsi ed essere competitiva nei confronti del centrodestra. Una esperienza utile e vincente che si dovrà ripetere a livello nazionale", aggiunge Maraio.