Un bambino di 15 mesi originario di Cassano allo Ionio è morto nelle scorse ore nel reparto di neonatologia dell’ospedale della città di Cosenza. Il piccolo era affetto da febbre alta da qualche giorno e da martedì si trovava in ospedale. Con lui anche il fratello minore, di soli 5 mesi, che ha gli stessi sintomi ed è in gravi condizioni.

Cosenza, bambino di 15 mesi muore in ospedale: grave il fratellino con gli stessi sintomi

I due piccoli provenivano dal nosocomio di Castrovillari dove erano stati accompagnati dai genitori dopo che la febbre era salita sopra il livello di allerta. Il bambino di 15 mesi era già in gravissime condizioni e per giorni la sua temperatura corporea non è scesa sotto i 40 gradi. nelle scorse ore il bimbo è morto, mentre il fratellino di 5 mesi è stato trasferito al Bambin Gesù di Roma. Anche lui riporta gli stessi sintomi del fratello maggiore e al momento è grave.

Le motivazioni dietro al decesso

Nel frattempo, i medici stanno cercando di capire che cosa c’è all’orgine del decesso del bimbo di 15 mesi. Perché la febbre del piccolo non calava mai? Secondo quanto si apprende, è possibile che il bambino si sia ammalato per questioni legate all’ambiente in cui viveva; la sua famiglia, infatti, ha una casa in campagna. Per il momento va esclusa l’ipotesi di infezioni batteriche da meningococco.