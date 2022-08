Un'improvvisa tromba d'aria è arrivata in spiaggia a Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza. Ombrelloni e lettini sono volati via.

Un’improvvisa tromba d’aria è arrivata in spiaggia a Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza. Ombrelloni e lettini sono volati via dallo stabilimento balneare, dove erano presenti dei bagnanti. Ci sono dei feriti.

Cosenza, tromba d’aria improvvisa in spiaggia: volano via ombrelloni e lettini

Nella giornata di ieri, 19 agosto, una tromba d’aria si è abbattuta sulla costa di Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza, colpendo uno stabilimento con i bagnanti presenti. La furia è arrivata dal mare e ha investito completamente un lido, spazzando via ombrelloni e sdraio e mettendo in fuga le persone presenti, come si vede nei video circolati sui social. Ci sarebbero anche dei feriti. L’episodio è stato ripreso da una persona che si trovava sul posto e si vede perfettamente la tromba d’aria mentre travolge lo stabilimento.

I commenti sul comportamento dei bagnanti

Quando si vede un vortice sul mare, è importante mettersi immediatamente al riparo. Ci sono stati tanti commenti sui social nei confronti delle persone che sono rimaste in spiaggia, magari per fare un video, invece che scappare. “Di trombe marine in vita mia ne ho viste decine, ogni volta, anche se distanti da riva, mi allontano e rientro a casa. Ogni volta ho visto persone che invece vanno sugli scogli a guardare meglio, rimangono sulla spiaggia o perfino in acqua, mi sono sempre chiesto il motivo di tanta incoscienza, forse sarà ignoranza” si legge in un commento sulla pagina “Tornado in Italia“.

Il consiglio di tutti è stato quello più ovvio, ovvero di mettere via lo smartphone e mettersi al riparo.