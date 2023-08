Dopo giorni e giorni di chiacchiericcio, Cosmary Fasanelli ha confermato la rottura con Nunzio Stancampiano. La ballerina ha svelato anche i motivi per cui ha detto addio al collega.

Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si sono lasciati

Via Instagram, Cosmary Fasanelli ha annunciato che la relazione con Nunzio Stancampiano è finita. Dai primi giorni di agosto si parlava di una presunta crisi, ma nessuno dei due si era mai espresso in merito. Adesso i fan hanno una certezza: i loro beniamini si sono lasciati e non c’è alcuna possibilità di assistere ad un ritorno di fiamma.

Le parole di Cosmary Fasanelli

Cosmary ha dichiarato:

“Allora, prendo questa domanda per rispondere perché ce ne sono tantissime su questo argomento. Penso che in minima parte io debba dare una spiegazione. In minima parte perché io sui social vi ho sempre e solo mostrato il bello. Quindi non è dovuto che io debba parlare del brutto, come non ne ho parlato fino ad oggi. Però ci tengo a precisare che mi dissocio da qualsiasi voce che è uscita. Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali“.

La Fasanelli e Stancampiano si sono lasciati perché non andavano più d’accordo, cosa assolutamente normale a 20 anni.

La richiesta di Cosmary ai fan

Cosmary ha confermato la rottura con Nunzio, poi ha fatto un appello ai fan: