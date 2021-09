Non accettando la fine della loro relazione, una donna ha cosparso di alcol l'ex compagno per poi dargli fuoco: le autorità l'hanno arrestata.

Una donna di 38 anni è stata arrestata con l’accusa di aver cosparso di alcol etilico l’ex compagno che l’aveva lasciata e avergli dato fuoco. Gli agenti del commissariato Anzio/Nettuno l’hanno trasferita nel carcere di Rebibbia.

Cosparge di alcol l’ex compagno

I fatti hanno avuto luogo qualche giorno prima della ricostruzione della vicenda, quando un uomo si è recato al Pronto Soccorso con delle gravi ustioni asserendo di essere rimasto ferito a causa dello scoppio della caldaia di casa. I medici non avevano però creduto a questa versione e hanno iniziato a indagare insieme alle forze dell’ordine.

Gli agenti hanno scoperto che nessuna caldaia era esplosa nella sua abitazione, dato che era integra e perfettamente funzionante, e anche i testimoni che hanno interogato hanno escluso l’incidente domestico.

Tornati dalla vittima per chiedere spiegazioni, quest’ultima si è decsisa a raccontare la verità.

Cosparge di alcol l’ex compagno e gli dà fuoco

L’uomo ha spiegato che le ustioni erano state causate dalla ex compagna che, al culmine di una lite, lo aveva attirato in uno stanzone per poi gettargli addosso dell’alcol e dargli fuoco con un accendino. La donna è poi scappata di casa senza chiamare i soccorsi salvo poi tornare il mattino dopo e trovare l’ex gravemente ustionato ma ancora vivo.

Lo ha dunque accompagnato al Pronto Soccorso per poi rientrare a casa senza dire nulla alle forze dell’ordine.