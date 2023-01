Home > Askanews > Cospito, Colosimo: denuncio minacce, non ci facciamo intimidire Cospito, Colosimo: denuncio minacce, non ci facciamo intimidire

Roma, 31 gen. (askanews) – “Ho ritenuto opportuno formalizzare la denuncia per dare un segnale: noi non ci facciamo intimidire. La posizione del governo è chiara, è stata ribadita dal ministro Nordio: non si tratta con i terroristi”. Lo ha detto Chiara Colosimo, deputata Fdi, che ha denunciato minacce ricevute via social per le sue posizioni sul caso di Alfredo Cospito. “Se l’avvocato di Cospito – ha aggiunto – parla della sua salute ma pensa che le sommosse, gli attentati, il subbuglio di questo periodo facciano danno alla causa di Cospito perchè non lo ha detto?”

Roma, 31 gen. (askanews) - "Ho ritenuto opportuno formalizzare la denuncia per dare un segnale: noi non ci facciamo intimidire. La posizione del governo è chiara, è stata ribadita dal ministro Nordio: non si tratta con i terroristi". Lo ha detto Chiara Colosimo, deputata Fdi, che ha denunciato m...