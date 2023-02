Home > Askanews > Cospito, corteo degli anarchici a Roma: "Fuori tutti dal 41 bis" Cospito, corteo degli anarchici a Roma: "Fuori tutti dal 41 bis"

Roma, 4 feb. (askanews) – Dopo il sit-in a piazza Vittorio, a Roma, con decine di manifestanti in solidarietà all’anarchico Alfredo Cospito, è partito il corteo non autorizzato. “Fuori tutti dal 41 bis” hanno gridato i manifestanti, accesi fumogeni. Roma blindata per il timore di disordini.

