Roma, 24 feb. (askanews) – A Roma a piazza Cavour di fronte alla Corte di Cassazione, si svolge il sit-in degli anarchici in solidarietà con Alfredo Cospito. Presenti mezzi della polizia e carabinieri, diversi gli equipaggi e le pattuglie sull area, sia in divisa sia in borghese. Nelle prossime ore i giudici della Suprema corte dovranno decidere rispetto al ricorso presentato dalla difesa dell’anarchico dopo il “no” del tribunale di Sorveglianza al reclamo avanzato contro il 41 bis.

