Cospito, l'anarchico ha avuto una crisi cardiaca. Il legale: "Stava morendo"

Le condizioni di Alfredo Cospito stanno diventando critiche. Così l’avvocato dell’anarchico, Flavio Rossi Albertini che ha fatto sapere che il suo assistito ha rischiato di morire a causa dello sciopero della fame al quale si è sottoposto da ormai 4 mesi. Le conseguenze che rischia Cospito – ha spiegato ancora il legale – sono gravi. Potrebbe infatti arrivare a rimanere paralizzato a vita.

Cospito ha avuto una crisi cardiaca: le parole del legale dell’anarchico

L’avvocato di Alfredo Cospito, a questo proposito, ha affermato: “Poco prima del mio arrivo Alfredo ha avvertito dolore al petto e tremore a una mano. Ha avvisato la guardia e dopo dieci minuti è arrivato il medico urlando dicendo che stava morendo. Dal monitoraggio del cuore hanno visto che c’era un problema. Ha avuto una crisi cardiaca. Gli hanno immediatamente somministrato del potassio in vena. Lui ha visto il tracciato del cuore con un grosso sbalzo, poi la situazione si è stabilizzata”.

“Rischia la paralisi per tutta la vita”

Non ultimo il legale, in merito alle condizioni del suo assistito ha spiegato che da alcuni accertamenti strumentali emergerebbe che Cospito “rischia la paralisi per tutta la vita. Danni irreversibili potrebbero essere già intervenuti”. Non solo. Per via di un problema al piede causato da carenza di vitamine, Cospito faticherebbe anche a camminare.