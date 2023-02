Cospito, il medico sulle sue condizioni: "Parametri tengono, ma è gravemente denutrito"

È gravemente denutrito e ha sospeso gli integratori, così il medico che ha spiegato come sta Alfredo Cospito.

Le condizioni di salute di Alfredo Cospito stanno preoccupando sempre più.

Il consulente medico che si è recato in visita all’ospedale San Paolo di Milano, ha fatto sapere all’avvocato dell’anarchico che i parametri vitali di Cospito stanno tenendo. Ciononostante è gravemente denutrito. Da venerdì 24 febbraio gli integratori risultano inoltre sospesi.

Caso Cospito, il consulente medico racconta come sta: “La situazione potrebbe aggravarsi di giorno in giorno”

Il medico ha spiegato che, in virtù della sospensione degli integratori, le condizioni di salute di Cospito potrebbero ulteriormente farsi più gravi.

Ha poi dichiarato: “È in una situazione di grave denutrizione, con atrofia muscolare diffusa […] Lui ha detto che sta assumendo solo acqua e zucchero ed acqua e sale”.

C’è dell’altro. Il fisico di Alfredo Cospito da tempo è stato messo alla prova ed è profondamente “debilitato con una riserva funzionale estremamente ridotta”.

“Spero che qualcuno continuerà dopo di me la lotta”

Nel frattempo Cospito si è detto convinto che non durerà ancora per molto: “Spero che qualcuno dopo di me continuerà la lotta”, è quanto ha affermato a proposito del regime del 41bis. Il 24 febbraio la Cassazione si è espressa, confermando il carcere duro.

In seguito a ciò diversi manifestanti sono scesi in piazza Cavour a Roma per protestare contro il verdetto.