Roma, 31 gen. (askanews) – “Penso che In questo momento storico il 41 bis sia indispensabile e che sia necessario mantenerlo”. Lo ha detto il ministro della giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi sul caso di Alfredo Cospito. “Ripeto che oggi il 41 bis non si tocca, non si tocca e va bene così”, ha aggiunto, “è impensabile che lo Stato ceda di fronte a proteste o scioperi della fame”.

