Cospito, Nordio: "Novità è indagine procura". Opposizione insorge

Roma, 1 feb. (askanews) – “In linea di principio tutti gli atti riferibili a detenuti in regime di 41 bis sono per loro natura sensibili quindi occorre una preventiva valutazione del contenuto, esiste però una pluralità di aspetti che meritano approfondimenti”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio alla Camera riguardo alle informazioni sul detenuto Cospito diffuse in aula del deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e su cui la Procura di Roma ha aperto una indagine per “reati di rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio”.

L’indagine è un elemento di novità secondo Nordio “di cui a questo punto per doveroso rispetto per il lavoro degli inquirenti non possiamo non tenere conto”.

Una risposta a cui l’opposizione ha reagito rumoreggiando esplicitamente.