Cospito, sit-in degli anarchici a Roma: "Al fianco di Alfredo"

Roma, 4 feb. (askanews) – Manifestazione degli anarchici a Roma a piazza Vittorio. Decine al sit-in di solidarietà per Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis e in sciopero della fame al carcere di Opera. I manifestanti hanno srotolato un grande striscione bianco con scritto “Al fianco di Alfredo, contro 41 bis e ergastolo ostativo”, e hanno mostrato altri cartelli come “Il carcere uccide”, “Stato assassino” e “Libertà per tutti i rivoluzionari prigionieri”. “I signori governanti, i Meloni, i Piantedosi, i Donzelli si assumano la responsabilità di andare avanti nell’assassinio e nella tortura di Alfredo, ne pagheranno le conseguenze. La mobilitazione e la rabbia popolare dei militanti che oggi si radunano in questa piazza non potrà che crescere”. In piazza per Cospito anche il fumettista Zerocalcare. Capitale blindata, non solo intorno alla piazza. Strade e negozi chiusi, divieti di parcheggio e bus deviati, massima attenzione delle forze dell’ordine per il timore di disordini.

