Cosplay, manga, supereroi: torna dal vivo il New York Comic Con

Roma, 8 ott. (askanews) – Stravaganze e supereroi, è tornato il New York Comic Con, nella prima edizione dall’inizio della pandemia di Covid-19. Dopo un evento virtuale l’anno scorso, i fan sono tornati a popolare il Jacob Javits Center per un festival che celebra la cultura del fumetto.

Wonder Woman, Dragon Ball Z ce ne è davvero per tutti i gusti e le fantasie. Per quattro giorni New York City sarà un mix di culture, dai fumetti al cosplay, dai manga ai videogiochi.

Il Comic Con non è solo una festa in costume. E’ anche l’occasione per acquistare gadget introvabili e partecipare a incontri e panel con i propri beniamini. Bisogna essere vaccinati e indossare la mascherina ma per la folla presente, almeno all’inaugurazione, non è stato un problema.