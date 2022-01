Costa Concordia 10 anni, il dramma nei video dei Vigili del Fuoco

Milano, 13 gen. (askanews) – Sono passati 10 anni dal naufragio della nave da crociera Costa Concordia davanti all’isola del Giglio. A bordo 4mila persone fra equipaggio e passeggeri, 32 di loro morirono, i feriti furono 157.

I soccorsi furono molto complicati, di notte, al buio, con una enorme nave che che affondava. In queste immagini il disastro viene raccontato dal punto di vista dei Vigili del Fuoco che quella notte misero in atto una imponente azione di soccorso in uno scenario unico nel suo genere.

Fin dalle prime ore 80 vigili del fuoco erano al lavoro con l’arrivo di unità navali dai comandi provinciali di Grosseto e Roma, unitamente ai nuclei sommozzatori di Grosseto, Firenze e Livorno. Centinaia di persone, bloccate all interno dell imbarcazione, furono soccorse e trasportate sull’isola del Giglio.

Le operazioni, coordinate presso il posto di Comando avanzato costituito appositamente sull’isola e grazie al supporto del centro logistico istituito al distaccamento di Orbetello, consentirono lo straordinario salvataggio di una coppia di turisti coreani e del commissario di bordo, rimasti intrappolati nella parte parzialmente sommersa della nave per 24 ore.

Il dispositivo di soccorso vide l’impiego medio giornaliero di 150 unità operative e 66 mezzi tra imbarcazioni, elicotteri e veicoli terrestri e operò con turnazioni continuative di 24 ore: per giorni 206 sommozzatori effettuarono 150 ore di immersioni, esperti in tecniche speleo-alpino-fluviali svolsero 133 missioni all’interno del relitto per un totale di 4.679 ore di lavoro, mentre gli elisoccorritori si occuparono del trasbordo delle squadre e della strumentazione necessaria alle operazioni.