Costa-Gavras: "Amo il cinema italiano, ho paura dei fascismi"

Roma, 2 mag (askanews) – Costa-Gavras è uno dei grandi Maestri del cinema europeo, vincitore di un Oscar per “Z L’orgia del potere” e di una Palma d’oro a Cannes per “Missing”, è stato premiato dal Principe Alberto al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie con il Movie Legend Award. Novanta anni, Presidente della Cinémathèque française, sta preparando un nuovo film e adora il cinema italiano.

“Alla Cinémathèque facciamo una retrospettiva completa di Monicelli, che si vedono 50 film. I film italiani. Abbiamo vissuto come giovani con i film italiani, questo può essere il cinema, deve essere il cinema”.

A proposito della trasformazione in atto nel cinema con la diffusione delle piattaforme il regista dice: “Sono una realtà storica e sociale, perché danno una possibilità alla gente di avere tanti film. Bisogna fare film straordinari per far uscire la gente da casa”.

Autore da sempre politicamente impegnato, antifascista e grande sostenitore dell’Europa, si dice preoccupato per il nostro futuro.

“Siamo insieme, uniti, oggi, solo per la guerra, sarebbe meglio essere così sempre. Il fascismo ritorna, con forza, voi lo sapete molto bene, in Francia si prepara, in altri Paesi, in America sta probabilmente per tornare Trump un’altra volta. Non so perché la gente ha la volontà e questo piacere di tornare a quel periodo che i risultati che ha dato erano sempre negativi”.