Costa Rica, cargo si spezza in due durante atterraggio emergenza

Milano, 8 apr. (askanews) – Un aereo cargo del colosso della logistica Dhl si è spezzato in due durante un atterraggio di emergenza in Costa Rica. A bordo oltre ai due piloti c’erano solo pacchi e posta. Non ci sono feriti, anche se i due membri dell’equipaggio sono stati ricoverati per accertamenti. L’aeroporto di San José è stato chiuso temporaneamente dopo l’incidente.

Il Boeing 757 era partito 25 minuti prima dallo stesso aeroporto quando ha segnalato un problema meccanico, idraulico secondo qunto riferito dai piloti, ed è tornato indietro, ma durante l’atterraggio è andato fuori pista e si è spezzato all’altezza delle ruote posteriori.