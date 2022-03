Costa (Salute): ancora 7 milioni di italiani senza booster

Roma, 22 mar. (askanews) – “Non vi è un aumento per quanto riguarda la pressione sui nostri ospedali: questo, ovviamente, è il dato che dobbiamo osservare con maggiore attenzione. Dobbiamo completare una fase che è determinante e decisiva, e cioè completare la somministrazione della dose booster per circa 7 milioni di concittadini ancora. Anche perché le evidenze scientifiche ci dicono come sia proprio la terza dose quella che ci protegge di più dalle conseguenze gravi della malattia”: lo ha detto a “Buongiorno”, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

“Credo che dobbiamo guardare alle prossime settimane con prudenza, senso di responsabilità, ma anche con un sentimento di fiducia – ha aggiunto -. Oggi il 92% della popolazione è vaccinata, e questo ci permette di affrontare il futuro con maggiore serenità”.