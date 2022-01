Costa (Salute): gli asintomatici vanno esentati dai tamponi

Roma, 17 gen. (askanews) – “Trovo, oggi, assolutamente opportuno ed utile avviare un confronto con le Regioni per condividere insieme regole nuove di fronte ad uno scenario che è cambiato”: lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, aggiungendo che, rispetto al problema legato alla pressione sui territori per eseguire i tamponi, sarebbe utile fare una distinzione: “i tamponi cerchiamo di riservarli per chi è sintomatico, mentre l asintomatico credo che dobbiamo, in qualche modo, esentarlo”.