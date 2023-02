Costa Smeralda Sanremo: quali prezzi per partecipare alla crociera?

Sulla nave, in diretta con l'Ariston per le performance di Salmo, Fedez, Guè e Takagi & Ketra, ci sono circa 2mila passeggeri.

La Costa Smeralda è una delle attrazioni esterne al teatro del Festival di Sanremo 2023 insieme al Suzuki Stage.

Dopo il primo esperimento del 2022, la nave da crociera è tornata a rappresentare il palco sul mare della kermesse musicale più famosa d’Italia.

I personaggi a bordo della Costa Smeralda

Durante le serate del festival, la Costa Smeralda offre una crociera al largo della città dei fiori con collegamenti in diretta per mostrare le performance di famosi artisti come Salmo, Fedez, Guè e Takagi & Ketra.

A bordo della nave ci sono schermi per seguire in tempo reale quanto succede al Teatro Ariston.

Sono inoltre presenti il Dj resident Ludovica Pagani, gli chef Iginio Massari ed Edoardo Fumagalli, il sommelier Ferrari Trento e il comico Angelo Pintus.

I prezzi per essere sulla Costa Smeralda di Sanremo

In molti si sono chiesti quali siano i prezzi per essere a bordo della Costa Smeralda. La nave ospita circa 2mila passeggeri, che per partecipare alla crociera hanno speso tra i 500 e i 1.300 euro.

