Costa (Sogei): Un modello unico al mondo

Roma, 26 nov. (askanews) – “Sogei è da cinquant’anni il partner tecnologico unico del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, dalla fine degli anni ’90, affianca l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella regolamentazione normativa e tecnologica di tutte le forme di gioco: dalle scommesse al bingo, dagli apparecchi da intrattenimento all’online e ai giochi numerici.

In questi vent’anni abbiamo costruito un sistema che raccoglie in tempo reale grandi quantità di dati dai sistemi dei concessionari, tracciando operatori, geolocalizzando i punti vendita e monitorando i conti di gioco. Un patrimonio informativo che alimenta banche dati strategiche per il Paese e strumenti di monitoraggio utilizzati da Comuni, Regioni e Guardia di Finanza, e che ha consentito lo sviluppo di soluzioni di digitalizzazione dei processi, di controllo e contrasto all’illegalità. È un modello normativo e tecnologico unico a livello internazionale, in grado di conciliare esigenze erariali – oltre 10 miliardi l’anno -, certezze per gli operatori economici e tutele per i giocatori, con prodotti certificati e misure di prevenzione delle dipendenze . Lo ha detto Claudio Teodoro Costa, Direttore “Soluzioni e Servizi Economia e ADM” di Sogei, intervenendo a Largo Chigi, il format di Urania TV. “Oggi partiamo da un patrimonio informativo che rappresenta una vera infrastruttura strategica per lo Stato. Per questo i nostri investimenti si concentrano sulla sicurezza delle banche dati e sull’evoluzione tecnologica, compresa l’adozione di algoritmi e modelli di intelligenza artificiale capaci di analizzare grandi volumi di dati, individuare fenomeni anomali e supportare controlli mirati su gioco illegale, trasferimenti sospetti di denaro o comportamenti irregolari degli operatori. L’IA è già utilizzata anche per semplificare il rapporto tra amministrazione, contribuenti e operatori attraverso assistenti virtuali addestrati su norme e prassi, in grado di fornire risposte tempestive e accurate anche su materie complesse come il gioco e le dogane”.